Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Bolu'nun Mengen ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu
'nun Mengen
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bolu'nun Mengen ilçesi Dörtyol
Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mengen istikametine seyir halinde olan Necdet Bostancı idaresindeki 34 V 8862 plakalı otomobil ile Bolu istikametine ilerleyen Ali Demirbaş
yönetimindeki 67 NK 224 plakalı otomobil Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, sürücüler Bostancı ve Demirbaş ile yolcu olarak bulunan Ayşe Demirbaş
yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Necdet Bostancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:35 Kaynak: İHA
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