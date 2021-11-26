OTOMOBİLLERİNİN CAMINI SİLİP ZORLA PARA İSTEYEN 2 KİŞİYİ YARALADILAR - Son Dakika

ADANA'da kavşakta beklerken otomobilinin camını silip para isteyen 3 kişi tarafından darbedilen Can G.?nin(27) kardeşi Kemal G.(21), torpidodan aldığı ruhsatlı tabancayı yere doğrultup ateş açtı. Asfalttan seken kurşunlarla yaralanan Yiğithan T.(21) ile Soner S.(22) hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Can G. ve Kemal G. yakalandı.

Olay, 22 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta bekleyen Can G. ile kardeşi Kemal G.?nin yanına yaklaşan Yiğithan T., Soner S. ile Sezer T. (20), ön camı silmek istedi. Can G. ise cam silen kişilere otomobilini yeni yıkattığını ve kirlettiklerini söyledi. Bu sırada otomobilin camını silen Yiğithan T., Can G.?den para istedi. Can G. otomobilden inip Yiğithan T.?yi uzaklaştırmaya çalıştı. Cebindeki bıçağı çıkarıp tehditler savuran Yiğithan T. ile yanındakiler Can G.?yi darbetti.

YERE ATEŞ AÇTI

Otomobildeki Kemal G. ise aracın torpido gözündeki, ağabeyine ait ruhsatlı tabancayı alıp yere doğrultup ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, asfalttan sekip Yiğithan T.?nin ayağına, Soner S.?nin de bacağına isabet etti. Yaralanan 2 kişi yere yığıldı, Can G. ile Kemal G. otomobile binip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olaydan sonra kaçan Can G. ile Kemal G.?yi, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kemal G., 'Ağabeyime bıçakla saldırdılar. Ben de onu kurtarmak için tabancayla ateş açtım' dedi.

Ağabeyle kardeşin, kendilerine saldırıp para isteyen kişilerden şikayetçi oldukları öğrenildi.

TABURCU OLDULAR

Hastanedeki tedavileri tamamlanan Yiğithan T. ile Soner S. ise taburcu edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can G. ile Kemal G., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.