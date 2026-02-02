Otomotiv Sektörü Ocak'ta 3,1 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

Ocak ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 102,6 ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 80,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı ocak ayında yüzde 5,6 azalışla 14,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 17'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 14,3'lük yükselişle 522,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 OCAK SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (%) 2024 - 2025 2025 - 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (%) I. TARIM 3.006.130 2.984.666 -0,7 17,0 36.100.378 36.373.169 0,8 15,4 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.113.458 2.058.706 -2,6 11,7 24.410.862 24.309.307 -0,4 10,3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.024.885 929.385 -9,3 5,3 11.910.078 12.268.267 3,0 5,2 Yaş Meyve ve Sebze 352.916 513.368 45,5 2,9 3.387.965 3.864.117 14,1 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 209.829 187.382 -10,7 1,1 2.702.253 2.563.602 -5,1 1,1 Kuru Meyve ve Mamulleri 163.153 138.972 -14,8 0,8 1.850.911 1.717.286 -7,2 0,7 Fındık ve Mamulleri 207.208 180.835 -12,7 1,0 2.633.734 2.225.975 -15,5 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 51.206 29.950 -41,5 0,2 780.817 474.672 -39,2 0,2 Tütün 85.914 63.853 -25,7 0,4 1.000.076 1.038.867 3,9 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 18.348 14.961 -18,5 0,1 145.030 156.520 7,9 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 284.327 363.532 27,9 2,1 3.791.248 4.123.818 8,8 1,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 284.327 363.532 27,9 2,1 3.791.248 4.123.818 8,8 1,7 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 608.345 562.428 -7,5 3,2 7.898.267 7.940.045 0,5 3,4 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 608.345 562.428 -7,5 3,2 7.898.267 7.940.045 0,5 3,4 II. SANAYİ 14.943.608 14.099.947 -5,6 80,1 185.018.460 193.878.272 4,8 82,0 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.180.636 1.042.826 -11,7 5,9 13.919.376 13.552.176 -2,6 5,7 Tekstil ve Hammaddeleri 825.242 729.698 -11,6 4,1 9.530.212 9.311.477 -2,3 3,9 Deri ve Deri Mamulleri 126.181 106.755 -15,4 0,6 1.531.948 1.425.447 -7,0 0,6 Halı 229.213 206.372 -10,0 1,2 2.857.216 2.815.252 -1,5 1,2 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.551.109 2.286.486 -10,4 13,0 30.921.221 31.652.794 2,4 13,4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.551.109 2.286.486 -10,4 13,0 30.921.221 31.652.794 2,4 13,4 C. SANAYİ MAMULLERİ 11.211.863 10.770.635 -3,9 61,2 140.177.863 148.673.302 6,1 62,9 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.409.246 1.340.771 -4,9 7,6 17.900.890 16.699.760 -6,7 7,1 Otomotiv Endüstrisi 2.996.342 3.061.673 2,2 17,4 37.416.972 41.584.298 11,1 17,6 Gemi, Yat ve Hizmetleri 82.415 166.947 102,6 0,9 1.826.876 2.328.233 27,4 1,0 Elektrik ve Elektronik 1.223.530 1.342.366 9,7 7,6 16.682.680 17.852.072 7,0 7,5 Makine ve Aksamları 790.366 813.838 3,0 4,6 11.147.054 11.281.754 1,2 4,8 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.010.429 1.074.412 6,3 6,1 12.499.695 13.306.258 6,5 5,6 Çelik 1.245.834 1.084.607 -12,9 6,2 16.265.510 16.381.111 0,7 6,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 317.186 317.552 0,1 1,8 4.305.653 4.499.565 4,5 1,9 Mücevher 1.162.563 476.827 -59,0 2,7 8.168.429 7.218.518 -11,6 3,1 Savunma ve Havacılık Sanayii 385.096 555.347 44,2 3,2 6.788.826 10.186.538 50,0 4,3 İklimlendirme Sanayii 588.854 536.295 -8,9 3,0 7.175.277 7.335.195 2,2 3,1 III. MADENCİLİK 456.641 522.106 14,3 3,0 6.019.034 6.278.368 4,3 2,7 Madencilik Ürünleri 456.641 522.106 14,3 3,0 6.019.034 6.278.368 4,3 2,7 T O P L A M (TİM*) 18.406.378 17.606.718 -4,3 100,0 227.137.872 236.529.809 4,1 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.754.277 2.721.763 -1,2 13,4 35.800.289 35.999.226 0,6 13,2 GENEL İHRACAT TOPLAMI 21.160.655 20.328.481 -3,9 100,0 262.938.161 272.529.036 3,6 100,0

Kaynak: AA