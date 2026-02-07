Otomotivde Yerli Katkı Süresi Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Otomotivde Yerli Katkı Süresi Uzatıldı

07.02.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomotivde yerli katkı oranı hesaplaması 1 Temmuz'a kadar eski tebliğle devam edecek.

Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümleri uygulanmayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerli Malı Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotivde Yerli Katkı Süresi Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu İşte dudak uçuklatan gelir 10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Sergen Yalçın’dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?
TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
09:17
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
08:23
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
07:13
Tahran’daki askeri tesiste yangın
Tahran'daki askeri tesiste yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 09:58:42. #7.11#
SON DAKİKA: Otomotivde Yerli Katkı Süresi Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.