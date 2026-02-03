Otoyol Özelleştirmesi Yüzde 300 Zam Getirebilir! - Son Dakika
Otoyol Özelleştirmesi Yüzde 300 Zam Getirebilir!

03.02.2026 00:07
CHP'li Yavuzyılmaz, KGM Avrupa Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde geçiş ücretlerinin yüzde 300 artacağını söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, KGM Avrupa Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde İstanbul-Edirne güzergahındaki araç geçiş ücretlerine yüzde 300'e varan zam yapılabileceğini belirtti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Adı: KGM Avrupa Otoyolu. Güzergah: İstanbul-Edirne. Uzunluk: 211 km. Geçiş ücreti: 168 TL Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 300.

Peki nasıl? 2026 yılı itibariyle; Karayolları 1.Bölge'deki, İstanbul-Edirne güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, KGM Avrupa Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti:  Kilometre başına 0,80 TL. Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu'nun araç geçiş ücreti: Kilometre başına 3,14 TL. Aradaki fark 4 kat!

Sonuç: KGM Avrupa Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 168 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 660 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu da yüzde 300'e kadar zam yükleniyor demek! Bunun adı, otoyol soygunudur!"

Kaynak: ANKA

