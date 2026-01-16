Otoyolda Geri Giden Çekiciye Cezai İşlem

ANKARA- Niğde Otoyolu'nda geri geri giden çekicinin sürücüsü hakkında adli işlem başlatılarak para cezası uygulandı. Çekicinin geri geri gittiği anlar kameraya yansıdı.

Nevşehir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu kavşağı mevkiinde H.K.'nin hakimiyetindeki çekicinin, otoyolda geri geri gittiğini kamera görüntülerinden tespit etti. Bu kapsamda H.K. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücüye ayrıca para cezası uygulandı.

Öte yandan çekicinin geri geri gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çekicinin geri geri gittiği görülü.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,