OTSO'dan 4 firmaya teşekkür

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, 2019 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve 2019 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren üye firmalara teşekkür etti.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl yayınladığı ilk 500 ve ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde 2019 yılında OTSO üyesi 4 firmanın yer alması gururla karşılandı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan OTSO Başkanı Servet Şahin, birinci ve ikinci listeye giren Doğuş Çay Gıda Maddeleri Tic. A.Ş., Poyraz Poyraz Fındık Entegre Sanayi Tic. A.Ş., Şenocak Gıda Fındık Entegre, Turizm, Nakliye, İnşaat, Sanayi ve Tic. LTD ŞTİ. ve Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi ve Tic. A.Ş. firmalarını kutladı.

Geride bıraktığımız yıllarda yaşanan dış kaynaklı ekonomik dalgalanmaların sektörü olumsuz etkilediğini, bu nedenle geçmiş yıllara nazaran listeye giren firma sayısında azalma yaşandığını vurgulayan Şahin açıklamasında, "Buna rağmen Ordumuzun tanınması, ekonomik anlamda güçlenmesi, istihdama katkı sağlanması ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi adına bu sanayi kuruluşlarımızın listeye girmesi bizleri son derece mutlu etmiştir" dedi.

Şahin, "Temennimiz odur ki, önümüzdeki yıllarda daha fazla üye firmamız bu listelerde yer bulsun. OTSO olarak sanayi kuruluşlarımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile şahsım, Yönetim Kurulum ve çalışma arkadaşlarım adına, İSO tarafından açıklanan 2019 sanayi kuruluşları listesine adını yazdıran üye firmalarımızı ve ilimiz ekonomisine ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan sanayi kuruluşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ORDU