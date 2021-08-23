Üye Girişi
Otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi - Son Dakika

Otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

23.08.2021 08:49

Bursa'da sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil ile S.Ç idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, dükkanının önünde oturan Muhlis Yalçıner'e çarptı. Kiralık olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü ve kız arkadaşı olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yalçıner yaşamını kaybetti. Kimliği belirsiz sürücü ve kız arkadaşının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nden istikametinden gittiği sırada, S.Ç idaresindeki hafif ticari araç ile Emir Sultan Caddesi kesiştiği noktada çarpıştı.

TİCARETİ ARAÇ DÜKKANININ ÖNÜNDE OTURAN ADAMA ÇARPTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, dükkanının önünde oturan 71 yaşındaki Muhlis Yalçıner'e çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

KİMLİĞİ BELİRSİZ SÜRÜCÜ VE SEVGİLİSİ KAÇTI

Çarpan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Hafif ticari araç sürücüsü S.Ç ve savrulan aracın ağır yaraladığı Muhlis Yalçıner sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Yalçıner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kiraladıkları otomobil ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı yakalama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Osmangazi, Otomobil, Şehit, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten dolayı 33 kişi zehirlendi 08:52 Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten dolayı 33 kişi zehirlendi Fransa'da ortalık savaş alanına döndü! Nice taraftarı, Marsilyalı futbolculara tekme tokat saldırdı 01:10 Fransa'da ortalık savaş alanına döndü! Nice taraftarı, Marsilyalı futbolculara tekme tokat saldırdı İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil 23:16 İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi 22:42 Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Burak Özçivit, Gümüşlük'teki yangından sonra yazlığını satışa çıkardı 22:17 Burak Özçivit, Gümüşlük'teki yangından sonra yazlığını satışa çıkardı Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı 21:33 Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı
Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum 20:27 Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş 18:35 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş

Son Dakika Haberleri
08:59 MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı
08:51 Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten dolayı 33 kişi zehirlendi
08:49 Otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
08:19 Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler
19:16 Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı
19:10 Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesi yaptı: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
18:34 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş
18:22 Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi
18:18 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı         
09:00
Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler         
08:19
"Çocuğun kolunu acıttı" diyerek hemşireleri darbettiler! O anlar kamerada         
01:02
Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, "Senin hatan" diyerek tecavüz etti         
23:13
AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı         
22:24
Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı         
22:17
Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu         
20:30
Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim? Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim?         
19:59
Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi         
18:22
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı 4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı         
18:17
Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi         
18:11
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı         
17:00
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 09:13:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement