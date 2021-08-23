Otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi - Son Dakika

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nden istikametinden gittiği sırada, S.Ç idaresindeki hafif ticari araç ile Emir Sultan Caddesi kesiştiği noktada çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, dükkanının önünde oturan 71 yaşındaki Muhlis Yalçıner'e çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Hafif ticari araç sürücüsü S.Ç ve savrulan aracın ağır yaraladığı Muhlis Yalçıner sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Yalçıner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kiraladıkları otomobil ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı yakalama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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