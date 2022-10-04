Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Tunceli'de Madenlere Karşı 8 Ekim'de Çevre Mitingi Yapacaklarını Duyurdu - Son Dakika
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Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Tunceli'de Madenlere Karşı 8 Ekim'de Çevre Mitingi Yapacaklarını Duyurdu

04.10.2022 14:07

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli’de maden ocaklarına karşı 7-8 Ekim’de çalıştay ve çevre mitingi yapacaklarını açıkladı. Sarıgül, “Son zamanlarda bölgemizin tamamında maden ruhsatları verildi. Toprağımıza, suyumuza, doğamıza, inanç merkezlerimize bütün insanlığa ait bu coğrafyayı korumak ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz” dedi.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli'deki maden ocaklarına karşı 7-8 Ekim'de çalıştay ve çevre mitingi yapacaklarını açıkladı. Sarıgül, "Son zamanlarda bölgemizin tamamında maden ruhsatları verildi. Toprağımıza, suyumuza, doğamıza, inanç merkezlerimize bütün insanlığa ait bu coğrafyayı korumak ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz" dedi.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, madenlere karşı 7-8 Ekim'de Tunceli'de çalıştay ve çevre mitingi yapacaklarını duyurdu. Sarıgül, şöyle dedi:

"Kapitalizmin para hırsı doğamızı her yerde talan etmeye devam ediyor. Son zamanlarda bölgemizin tamamında maden ruhsatları verildi. Bizler durumu kamuoyuna sermek için 7-8 Ekim tarihlerinde Dersim'de bir çalıştay düzenliyoruz. 7 Ekim'de saat 10.00-17.00 arasında Ovacık'ta, 8 Ekim'de saat 13.30'da, Seyit Rıza Meydanı'nda yapılacak çevre mitingine tüm halkımızı davet ediyoruz. Toprağımıza, suyumuza, doğamıza, inanç merkezlerimize bütün insanlığa ait bu coğrafyayı korumak ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Sarıgül, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, Tunceli'de Madenlere Karşı 8 Ekim'de Çevre Mitingi Yapacaklarını Duyurdu - Son Dakika

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