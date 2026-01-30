Ovacık'ta Köylüler Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Ovacık'ta Köylüler Karla Mücadele Ediyor

Ovacık\'ta Köylüler Karla Mücadele Ediyor
30.01.2026 12:38
Ovacık köylüleri, damlarında biriken karı temizleyerek evlerine su sızmasını engelliyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köylüler, damlarında biriken karı meşakkatli çalışmayla temizleyip evlerine su sızmaması için de "loğ" denilen taş silindirleri kullanıyor.

Sarp dağlarla çevrili 1500 rakımlı Ovacık'ta, çetin geçen kış şartları hayatı zorlaştırıyor.

İlçede bir süre önce etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı bazı noktalarda 2,5 metreye kadar ulaştı.

Bölgede yöresel mimariyle inşa edilen evlerde yaşayan köylüler de karın etkili olduğu günlerde zor zamanlar geçiriyor.

Belirli aralıklarla ev, ahır ve samanlıkların damında mesai yapan köylüler, yörede "huyi" adı verilen küreklerle kar kütlelerini parçalayıp aşağıya atıyor.

Su sızıntılarına karşı 30 kilogramlık taş silindirleri kullanıyorlar

Bu sayede toprak damın çökmesini engelleyen köylüler, daha sonra evlerine su sızmasına karşı "loğ" olarak bilinen taş silindirleri kullanıyor.

Köylüler, ağırlığı yaklaşık 30 kilogramı bulan silindirleri dam üzerinde hareket ettirerek eriyen kar sularının yapıların içine girmesini önlüyor.

İlçe sakinlerinden Murat Sarıgül, AA muhabirine, kar yağışının Ovacık'ta hayatı zorlaştırdığını söyledi.

Damlarda kar atmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Sarıgül, "Ev ve samanlıklarımızın damı topraktan olduğu için her kar yağdığında temizlemek zorunda kalıyoruz. Bu yapılar yıllar önce yapılmış ve onların yıkılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Damların üzerindeki kar kalıntıları ve buzlar eridiği zamanlarda da loğ çekiyoruz. Çünkü damlarda havaların ısınmasıyla eriyip biriken kar suları evlerin içine sızabiliyor." dedi.

Sarıgül, kar yağışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Yağışların Ovacık coğrafyasına çok büyük faydası var. Özellikle yeraltı kaynak suları çoğalıyor ve bu durum sayesinde yazları su sıkıntısı çekmiyoruz. Karın yağması Ovacık'a berekettir ve şu an her yer bembeyaz." ifadelerini kullandı.

"Bu sene 2 metreden fazla kar yağdı"

Ali Süzgün de hayvancılıkla uğraştığını ve kış şartlarının iş yükünü arttırdığını anlattı.

Mevsimin tüm zorluklarına göğüs gerdiklerini dile getiren Süzgün, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda çok kar yağmadı ama bu sene beklenenden fazla kar yağdı. Biz de kar yağışı sonrası ahırların üzerinde kar temizliği yapıp gübre taşıma yollarını açıyoruz. Ovacık'ta kar yağmayınca sular da azalıyor ve geçen sene bazı yerlerde sular çekildi. Bu sene 2 metreden fazla kar yağdı. Ben de arkadaşlarımı çağırıp damın üzerini attık. Evlere su sızmasını da loğ çekerek engellemeye çalışıyoruz."

Ali Kadir Girgin ise zaman zaman etkili olan karın zorlukları beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Yağışları bereket olarak değerlendiren Girgin, "Karın yağmasının bize çok faydası var çünkü yağışlar sayesinde bitkiler gelişiyor ve insanlar hastalıklara karşı kısmen korunuyor. Küreklerle kar atıyoruz. Direniyoruz, mücadele veriyoruz. Evlerin damında kar birikince çökebiliyor ve bizlerin de altında kalabilme ihtimali artıyor." diye konuştu.

Zeynep Güçlü de toprak damlı evlerde kar küremenin zahmetli ve yorucu olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Tunceli, Ovacık, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ovacık'ta Köylüler Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Ovacık'ta Köylüler Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika
