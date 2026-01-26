OYAK Çimento'dan Arama Kurtarma Ekibi - Son Dakika
OYAK Çimento'dan Arama Kurtarma Ekibi

26.01.2026 11:17
OYAK Çimento, çalışanlarıyla kurduğu ARKE ekibiyle afetlere karşı hazırlık kapasitesini artırıyor.

OYAK Çimento, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) vizyonunu toplumsal sorumlulukla birleştirerek şirket çalışanlarından oluşan "ARKE-OYAK Çimento Arama ve Kurtarma Ekibi"ni hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon süreci kapsamında kurulan ARKE, şirketin afetlere karşı kurumsal hazırlık kapasitesini sürdürülebilir bir modele dönüştürüyor.

Farklı üretim tesislerinden gönüllü çalışanların katılımıyla oluşturulan ekip, arama kurtarma teknikleri, ilk yardım, enkazda çalışma ve kriz yönetimi gibi kritik alanlarda yoğun teorik ve uygulamalı eğitim süreçlerini tamamladı.

Eğitimlerini başarıyla bitiren ekip, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Akreditasyon sürecinin ardından profesyonel düzeyde operasyonlara katılabilecek yetkinliğe sahip olacak.

ARKE, OYAK Çimento'nun sadece kendi tesis ve çalışan güvenliğini korumakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin genel afet müdahale kapasitesine de katkı sunma hedefini taşıyor.

Şirketin İSG odaklı dönüşüm stratejisinin bir parçası olan girişim, çalışan bağlılığını artırırken kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını da pekiştiriyor.

"Afetlere hazırlığı somut bir kurumsal kapasiteye dönüştürmek çok önemli bir karar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela, afetlere karşı hazırlıklı olmayı kurumsal ve sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede şirketin iş sürekliliğini düşünürken, insan hayatını önceleyen bir yaklaşımı benimsemek ve içselleştirmek zorunda olduklarını aktaran Sela, şunları kaydetti:

"Afetlere hazırlığı somut bir kurumsal kapasiteye dönüştürmek çok önemli bir karar. Bunun sonucu olarak AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon süreci kapsamında kurduğumuz ARKE-OYAK Çimento Arama ve Kurtarma Ekibi, bu yaklaşımın sahadaki karşılığı olarak konumlanıyor. Farklı tesislerimizden oluşturulan ekibimiz, yoğun eğitimler ile gerçek operasyon senaryolarına hazır hale geldi. ARKE, sadece OYAK Çimento tesisleri için değil, ihtiyaç duyulması halinde bulunduğumuz bölgelerde de destek verebilecek donanıma sahiptir. Bu yapıyı sürekli geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, OYAK, Son Dakika

