Oyak Renault'tan Güvenli Adımlar Projesi

21.01.2026 11:34
Oyak Renault, çocuklara trafik güvenliğini öğretmek için Güvenli Adımlar Projesi'ni başlattı.

Oyak Renault, erken yaşta yol güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla Güvenli Adımlar Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Oyak Renault, Oyak Horse ve Renault Mais (Bursa Şubesi) çalışanlarının ilkokul çağındaki çocukları, ara tatil döneminde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen uygulamalı eğitimlerle temel trafik kurallarını güvenli bir ortamda öğrenme fırsatı buldu.

Renault Group'un sürücüler, yolcular ve tüm yol kullanıcıları için güvenliği merkeze alan önce insan (Human First) yaklaşımından ilham alan proje ile çocuklar, hem otomobil güvenliği hem de dijital dünyaya dair temel farkındalık kazandı.

Bursa Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sayesinde çocuklar trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı elde etti. Eğitimin ardından Oyak Renault kampüsünde araç ve motor fabrikalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yakından inceleme imkanı buldu. Kampüs içerisinde yer alan Enerji Okulu'nda, sürdürülebilir bir yaşamın temel unsurlarını öğrenerek enerji kaynaklarının nasıl daha verimli kullanılabileceğine dair bilgiler edindiler. Bu ziyaretler, çocuklara modern üretim teknolojilerini ve üretimin her aşamasında güvenliğin nasıl sağlandığını gözlemleme fırsatı sundu. Program, trafik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), yapay zeka ve dijital hayata giriş eğitimleriyle devam etti. Böylece çocuklar, hem otomobil güvenliği hem de dijital dünyaya dair temel farkındalık kazandı.

"Çocukların trafik kurallarını günlük hayatlarının doğal bir parçası haline getirmelerini hedefliyoruz"

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet şu ifadelere yer verdi:

"Oyak Renault'da yalnızca güvenli araçlar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda üretim süreçlerimizi 'sıfır kaza' ilkesiyle yürütüyoruz. Bu yaklaşım, hem müşterilerimize hem de çalışanlarımıza güvenli bir ortam sağlamamıza imkan tanıyor. Araç ve üretim güvenliğinin ötesinde, trafik güvenliği bilincinin erken yaşta kazandırılmasının gelecekte daha güvenli bir toplum inşa etmenin temel adımlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz Güvenli Adımlar Projesi ile Oyak Renault kampüs çalışanlarımızın çocuklarının yalnızca trafik kurallarını öğrenmelerini değil, bu kuralları günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmelerini amaçlıyoruz. Projeyi, trafik farkındalık eğitimi, üretim süreçleri ve iş güvenliği eğitimi, sürdürülebilir yaşamın temel unsurlarını öğrenecekleri enerji verimliliği eğitimi ve dijital hayatın temellerini öğrenebilecekleri kapsamlı bir model olarak kurguladık. Bu yaklaşımın, uzun vadede daha bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmemizde değerli destekleri için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Trafik, Yerel

