OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor - Son Dakika

OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor

19.05.2021 18:12
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor, System.String[]

Gıda alanında büyümeyi hedefleyen OYAK, Türkiye'nin önde gelen meyve suyu, konserve ve salça üreticilerinden Tamek Gıda'yı satın alıyor. Devir için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor.

Demir çelik, kimya, çimento, enerji, hizmet ve otomotiv başta olmak üzere bir çok sektörde faaliyet gösteren OYAK, Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden Tamek Gıda'yı bünyesine katıyor.

Bir süre önce Türkiye'nin en büyük yerli çikolatalı ürünler ve atıştırmalık üreticilerinden Sanset Gıda'yı satın alan OYAK bu kez meyve suyu, konserve ve salça devi Tamek için harekete geçti. Balıkesir ve Manisa'da üç fabrikası olan Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden Tamek'in satın alma anlaşması geçen haftalarda tamamlandı. Dünya gazetesinin haberine göre, Hektaş ile birlikte tarım ve gıda sektöründe önemli bir yeri olan OYAK, bu sektördeki gücünü arttırmak için ardı ardına satın almalara başladı. Sagra ve Tamek operasyonuyla, Hektaş'la henüz toprakta başlayan tarım ve gıda faaliyetlerini son tüketiciye taşımış oldu.

GIDA PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR

Grubun Sagra operasyonu için mart ayında yaptığı açıklama, bu alanda genişleyeceğine ve gıda sektörüne olan ilginin yurtiçi atıştırmalıklar pazarıyla sınırlı olmadığına dair ipuçları içeriyor: "Türkiye'nin 2023 hedeflerinde tarım ve gıda ihracatı 40 milyar dolar olarak hedefleniyor. Tarım ve gıda sektörü iç içe geçmiş birbirinin tamamlayıcısı olsa da Türkiye'de sadece gıda sektörü, 2020'de yüzde 25 büyüyerek 122,7 milyar liraya ulaştı. Gıda sektöründe de içecekler en fazla payı alırken, onu atıştırmalıklar izliyor."

Bu açıklamada dikkat çekilen içecek grubu ayağı, Tamek ile tamamlanmış olacak. Böylelikle grup, atıştırmalıkların yanı sıra meyve suyu ve temel gıda kategorisinde önemli markalardan birine daha sahip olacak. Hızla büyüyen gıda sektörü içinde daha büyük bir pazara hitap eder duruma gelecek. Satın alma için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunan OYAK, dosyanın gündeme alınarak sonucun bildirilmesi için gün sayıyor.

İLKLERİN ÜRETİCİSİ

Sipahioğlu ailesinin kontrolünde olan Tamek Gıda, Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında. "Tamekse koy sepete" sloganıyla akıllarda yer edinen şirket, 1955 yılından bu yana üretim ve satış faaliyetlerini yürütüyor.

İlk fabrikasını Bursa Demirtaş'ta kurarak, Türk Alman Meyve Ekstreleri Kumpanyası sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulan Tamek ismiyle faaliyete başladı. Kurucusu Mehmet Sipahioğlu, Almanlarla yaptığı teknolojik iş birliğiyle Bursa'da modern bir fabrikayla üretime geçti. Bir yıl sonra Alman ortağın ayrılmasıyla Tamek, yüzde 100 Türk menşeli bir gıda üreticisi olarak yola devam etti.

YENİ ÜRÜN GRUPLARINI DEVREYE ALDI

Türkiye'nin ilk ketçap ve domates suyunu üreten şirket, ilk hazır yemek ve dolma üretimini de gerçekleştirmişti. 1987 yılında Bursa Karacabey'de kurduğu ikinci fabrikasında salça, sebze, konserve, bezelye, reçel, meyve konsantresi ve marmelat üretimlerine başladı. Zaman içinde ürün portföyünü çeşitlendiren Tamek Gıda, 2002 yılında Manisa Salihli fabrikasını devreye aldıktan sonra üretimi çeşitlendirerek ihracata yöneldi. Halen başta Japonya, ABD ve Almanya olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracatı bulunuyor.

OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor

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Son Dakika Ekonomi OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor - Son Dakika Ekonomi


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