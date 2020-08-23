Ünlü şarkıcı ve oyuncu, son olarak kendisine Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde yazlık bir ev satın aldı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, son olarak kendisine Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde yazlık bir ev satın aldı. Şu sıralar yeni aldığı evde annesiyle birlikte zaman geçiren Gürman, yeni sezon için enerji topluyor.
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23.08.2020 20:26:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öykü Gürman yazlık aldı - Son Dakika