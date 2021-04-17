Oyun oynarken dere yatağında düşüp bacağını kırdı - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, evinin önünde oynarken 4 metre yükseklikten dere yatağında beton zemine düşen Kaan Kayhan'ın (13) bacağı kırıldı. Ekipler tarafından kurtarılan Kayhan, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Kaan Kayhan, bir anda dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten Mut Deresi'ne düştü. Beton zemine düşen Kayhan'ın bacağı kırıldı.Durumu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini derede yaptığı Kaan Kayhan, itfaiye erleri tarafından sedyeyle yukarıya taşındı. Kayhan buradan da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.