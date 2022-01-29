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Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı

29.01.2022 11:07

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde, oyunca kuzu içerisinde 60 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde, oyunca kuzu içerisinde 60 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Dörtdivan mevkisinde dün yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan armada, narkotik köpeğin tepki verdiği oyuncak kuzunun içine bakan ekipler, 60 uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.


Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı
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TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Dörtdivan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oyuncak kuzudan uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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