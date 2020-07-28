Oyuncu Bülent Parlak ve Burcu Gönder tek celsede boşandı - Son Dakika

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı program ile ünlenen oyuncu Bülent Parlak, 5 yıldır evli olduğu oyuncu Burcu Gönder ile anlaşmalı olarak boşandı.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile adını duyuran oyuncu Bülent Parlak, 2015 yılında evlendiği ve bir kız çocukları olan oyuncu Burcu Gönder ile tek celsede boşandı. İstanbul 6. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Bülent Parlak, Burcu Gönder ve avukatları hazır bulundu. Çift, yaklaşık 10 dakika durdukları duruşma salonundan anlaşmalı olarak boşanarak çıktı. Tek celsede boşanan çift, duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"Çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık"

Davaya ilişkin konuşan oyuncu Burcu Gönder, "Az önce anlaşmalı olarak bir boşanma davamız gerçekleşti. Tabii ki üzgünüz anlarsınız bunu. Kimse ayrılmak için hayatını birleştirmiyor, ilişki yaşamıyor. Biz de böyle çıkmadık yola. Biz Bülent ile 14 yıl boyunca çok güzel bir aşk yaşadık. Her ilişkide olduğu gibi biz de sorunlar yaşadık. Bunları aşmak için çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık" dedi.

"Kararın daha doğru olduğunu düşündük"

Kızları olduğunu belirterek sözlerine devam eden Gönder, "Bizim canımızdan çok sevdiğimiz bir kızımız var. Onun mutluluğu, onun sevgi dolu bir ortamda büyümesi bizim en büyük arzumuz. O yüzden bu kararın daha doğru olduğunu düşündük. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Saygımız ve dostluğumuz devam edecek"

Basında çıkan haberler ile ilgili konuşan Gönder, "Çok üzüldük. İkimiz de çok üzüldük. Bülent ile ilgili iddiaların hepsi asılsızdır. Uzaktan yakından alakası yok.

Bununla ilgili ben ve avukatım açıklamayı yaptık. Biz bugün evet evliliğimizi sonlandırdık ama hayatımızın sonuna kadar sevgimiz, saygımız ve dostluğumuz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Benim gerçeğim yanımda"

Boşanmalarına ilişkin açıklama yapan oyuncu Bülent Emrah Parlak ise, "Gerçekten bir aşk evliliğiydi, aşk serüveniydi, sevda ilişkisiydi bu. Merkezine sevgiyi koyduğumuz ilişkimiz buraya kadar devam etti. Biz bundan sonra yine merkezine sevgiyi koyarak devam edeceğiz. Karanlığı yok eden aydınlıktır, iftiraları ve yalanı yok eden de gerçektir. Benim gerçeğim yanımda. Benim gerçeğim gerekli açıklamaları yaptı. Sadece çok üzgünüz haberlerden dolayı. Şairinde dediği gibi dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey" diye konuştu. - İSTANBUL