Oyuncu Deniz Çakır Savcılığa İfade Vermek Üzere İstanbul Adliyesi'ne Geldi
1 saat önce
Oyuncu Deniz Çakır savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldiİSTANBUL - Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Oyuncu Deniz Çakır
savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi
'ne geldi
İSTANBUL - Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan
'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
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