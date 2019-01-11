Son Dakika Haberleri: Oyuncu Deniz Çakır Savcılığa İfade Vermek Üzere İstanbul Adliyesi'ne Geldi

Oyuncu Deniz Çakır Savcılığa İfade Vermek Üzere İstanbul Adliyesi'ne Geldi

1 saat önce

Oyuncu Deniz Çakır savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldiİSTANBUL - Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Oyuncu Deniz Çakır savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi

İSTANBUL - Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Çağlayan, Deniz Çakır, İstanbul Adliyesi, 3. Sayfa
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