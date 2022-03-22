Oyuncu İlyas Salman, "Türk milletini alenen aşağılama" davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Oyuncu İlyas Salman, "Türk milletini alenen aşağılama" davasında hakim karşısına çıktı

22.03.2022 11:37

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu İlyas Salman'ın yargılanmasına başlandı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu İlyas Salman'ın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada sanık İlyas Salman ile avukatı Özgür Murat Büyük hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Salman, kendisini kimin şikayet ettiğini bilmediğini belirterek, kimseye hakaret etmediğini ve mevcut hükümete oy veren halka eleştirel sözler söylediğini öne sürdü.

Salman, muhalif bir sanatçı olduğunu, istediği düzen gelse bile yine muhalif olmaya devam edeceğini söyledi.

Sanık avukatı Büyük ise müvekkilinin konuya ilişkin yaptığı konuşmanın bütününe bakıldığında üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığının görüleceğini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Salman, muhalif bir sanatçı olarak görevini yaptığını savunarak, "Ben görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar, alkışına kulak asmaz. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayınladığı videolu paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen Salman'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Oyuncu İlyas Salman, Türk milletini alenen aşağılama davasında hakim karşısına çıktı
Oyuncu İlyas Salman, Türk milletini alenen aşağılama davasında hakim karşısına çıktı
Oyuncu İlyas Salman, Türk milletini alenen aşağılama davasında hakim karşısına çıktı

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İlyas Salman 'Türk milletini aşağılama' suçundan hakim karşısına çıktı İlyas Salman 'Türk milletini aşağılama' suçundan hakim karşısına çıktı İlyas Salman, yargılandığı davada hakim önüne çıktı: Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım İlyas Salman, yargılandığı davada hakim önüne çıktı: Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu İlyas Salman, 'Türk milletini alenen aşağılama' davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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