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Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri - Son Dakika

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

04.01.2022 09:12
Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Tekmoloji, Hollywood'daki sahnelerin arkasına bir göz attı ve film yaratıcılarının filmlerini izleyiciler için üretirken kullandıkları sırlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı.

Bir film yaratmak uzun ve çok zor bir süreçtir. En büyük film hayranları bile bu yaratıcı sürecin tüm inceliklerini bilmiyor. Örneğin, film fragmanlarının neden spoiler ile dolu olduğunu hiç düşündünüz mü? Film yapımcıları neden prömiyerden önce sırlarını veriyor? Bu konuyla ilgilenmeye başladık ve film hayranlarını rahatsız eden sorulara daha birçok ilginç yanıt bulduk.

Tekmoloji, Hollywood'daki sahnelerin arkasına bir göz attı ve film yaratıcılarının filmlerini izleyiciler için üretirken kullandıkları sırlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı.

Bozulmaları veya kirlenmeleri durumunda filmler için birkaç kıyafet seti vardır. Ayrıca dublörler için ekstra kıyafet gerekir. Bu arada, bazen oyuncular sete kendi kişisel eşyalarını getirir. ve ne kadar ünlü oldukları önemli değil. Örneğin, The Big Lebowski'de Dude'un giydiği kıyafetlerin çoğu Jeff Bridges'in kendisine aitti.

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Organların kesildiği bir sahneyi çekmeleri gerektiğinde, oyuncular uzuvlarına yeşil çoraplar giyerler ve bu kısımlar post prodüksiyonda silinir.

Müzikli sahnelere genellikle post prodüksiyonda ses eklenir. Çekim sürecinde çok sayıda kamera kullanıyorlar ve sesin mükemmel olması için malzemeyi düzenlemek imkansız. Ayrıca, özellikle karakterler arasında diyaloglar varsa, sette herhangi bir ekstra gürültü sorun olacaktır.

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Film çekerken hava tahminlerine güvenmek çok riskli. Bu nedenle, bir filmin ihtiyaç duyduğu havayı yaratmak için özel efektler devreye giriyor.

Yağmur, yangın hidrantlarına bağlı hortumlardan aşırı yükseklerden püskürtülen su ile yapılır.

Kar kağıt veya plastikten yapılır. Bazen, ürünü kar tanelerine dönüştüren özel bir makineye yerleştirilmiş sabun bazlı ürünler kullanırlar.

Sisi taklit etmek için genellikle kimyasallar kullanılır. Kuru buz ve suyu karıştırmak, bir tutamda sis yapmanın hızlı bir yoludur.

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Sette herhangi bir ekstra kamera veya telefon yasaktır. Bu, filmin yayınlanmasından önce konu ile ilgili herhangi bir sızıntıyı önlemek için yapılır.

Oyuncuların ekranda gerçek hayatta olduğundan çok daha çekici göründüğünü hiç fark ettiniz mi? Bunun basit bir açıklaması var: dijital rötuş. Pahalı bir teknoloji ve sadece yüksek bütçeli filmlerde kullanılıyor. Profesyoneller oyuncuların yüzlerindeki kırışıklıkları ve sivilceleri giderir, burunlarını küçültür ve bacaklarını uzatır. Aşağıdaki fotoğrafta Al Pacino'nun solda filmdeki görüntüsünü, sağda ise setteki görüntüsünü görebilirsiniz.

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Bugün aktörlerin rolleri için düzinelerce kilo vermesine veya aylarca spor salonunda egzersiz yapmasına gerek yok. Tabii ki, hala tüm bunları yapan oyuncular var. Ancak çoğu durumda, oyuncuların yüzleri diğer insanların bedenlerine yeni eklenir veya bedenleri her türlü şekilde düzenlenir. Örneğin, Homeland'de yaratıcılar, başrol oyuncusu Claire Danes'in hamile olduğu gerçeğini sakladı.

Film hayranları hala The Wolf of Wall Street'teki Margot Robbie'ye ait olan uzun bacakları düşünüyor. Birçok insan vücudunun değiştirildiğini düşünüyor. Ancak filmin yaratıcılarından resmi bir yorum yok, bu yüzden tahminde bulunacağız.

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Oyuncuların kıyafetlerine dikkat etmeleri gerekiyor çünkü kıyafetlerini biraz değiştirmek bile filmde devamlılık sorununa neden olabiliyor. Süreklilik sorunlarından kaçınmak için giysilerin sürgünler arasında güvenli ve güvenli bir şekilde saklanması bile gerekebilir.

Çekim sürecinde oyuncuların makyajı oldukça sık değiştirilmelidir. Ancak bazı sahnelerde makyaj sanatçıları yanlarında olamıyor. Bu durumlarda oyuncular kendi makyajlarını kendileri düzeltmek zorunda kalıyor. Peçete, pudra ve ruj seti var.

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Bazı oyuncular boylarını uzatmak için platform ayakkabı giyerler. Robert de Niro, The Irishman filminde ve Quantum of Solace filminde Daniel Craig, Gemma Arterton kadar uzun olmak için bu ayakkabıları giydi.

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Bir setteki yemek ve menünün kalitesi, filmin bütçesine bağlıdır. Sadece ana yıldızlar değil, ekstralar da faydalanır. ve sık sık birlikte yemek yerler, böylece cast Johnny Depp veya Jennifer Lawrence ile kolayca tanışabilir.

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Dublörler oyunculara benzemek zorunda değildir. Çok tehlikeli gösteriler yapmanın yanı sıra, genellikle bir oyuncunun vücudunun bir bölümünü canlandırmak için veya bazı benzersiz yetenekleri olduğu için işe alınırlar. Örneğin Jack'in Rose'u çizdiği ünlü sahnede, çizen el DiCaprio'nun değil, aynı zamanda yetenekli bir sanatçı olan filmin yönetmeni James Cameron'ın aslında.

Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri

Filmlerin fragmanları özel pazarlama ajansları tarafından yapılır. Bu süreç 18 aya kadar sürebilir ve en iyi treyleri yapmak için rekabet eden birkaç şirketi içerebilir. Çoğu zaman fragmanlar, filmler bitmeden biter. Bu nedenle, genellikle filmin son halinde kullanılmayan bazı çekimler vardır. Ayrıca, fragmanlar odak gruplar üzerinde test edilir, farklı yaşlardaki potansiyel izleyicilere gösterilir ve gerekirse değiştirilir.

Bu arada, daha önce film yapımcılarının izleyicilerin dikkatini çekmek için yaklaşık 2 dakikası vardı, ancak şimdi internetin gelişmesi sayesinde izleyicilerini çekmek için sadece 5 saniyeleri var. Bu nedenle, en büyüleyici çekimlerin tümü, römorkların başında gösterilir. Aksi takdirde, tüm treyler masaya yatırılacaktır.

Herkes merak ediyor: Neden fragmanlarda, tüm sürprizleri dağıtan spoiler var? Bunu önlemek için yardımcı olabilecek hiç kimse nasıl olmaz? Fragmanları yapmaktan sorumlu şirketler, izleyicileri sinemalara çekmek için mümkün olduğunca çok ilginç şeyler koymak istiyor ve önemli olay noktaları hakkında endişelenmiyorlar. Ayrıca, fragmanların yönetmenleri genellikle filmleri izlemez ve sadece fragmanları körü körüne yaparlar. Daha çekici hale getirmeye çalışırken önemli bir şeyi mahvedebilecekleri konusunda hiçbir fikirleri yok.

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Big Lebowski, Jeff Bridges, Hollywood, Film, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Oyuncu ve Yönetmenlerin Genellikle Hakkında Konuşmadığı Film Hileleri - Son Dakika


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