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Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında - Son Dakika

Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında

19.07.2021 09:25

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddia edildi. Durumu polis ekiplerine haber veren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, babayı gözaltına alıp polis merkezine götürürken, Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğu ve annesini koruma altına aldı. Babanın çocuğunu dövdüğü iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.

Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde iddiaya göre, Dinar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede çocuğunu tavana asarak dövdüğünü gören mahalle sakinleri olayı hem videoya çekti ardından da polis ekiplerine haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen T.K. isimli babayı gözaltına aldı.

ÇOCUKLAR VE ANNE KORUMA ALTINDA

Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğunu ve annesini koruma altına aldı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir mahalle sakini ailenin yaşadığı dairede olup bitenleri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler de içeriden ağlayan çocuk seslerinin geldiği duyuluyor. Mahalle sakinlerinin bağırdığını gören ve baba T.K. olduğu iddia edilen bir kişinin ise balkon kapısının hızla kapattığı görülüyor. Görüntülerin sonunda ise kamera ile çekim yapan kişinin "Şimdi ben bunu polise göndermeyeceğim mi, polisi çağırmayacağım mı?" dediği duyuluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası

Çocuk Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında - Son Dakika


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