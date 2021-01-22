Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Kayalı'dan "toplu iş sözleşmesi" açıklaması - Son Dakika

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Kayalı'dan "toplu iş sözleşmesi" açıklaması

22.01.2021 12:05
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Kayalı'dan

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Halit Kayalı, toplu iş sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Halit Kayalı, toplu iş sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayalı, düzenlediği basın toplantısında, Tokat'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki sağlık işçilerinin toplu sözleşmesi için çalıştıklarını anlatan Kayalı, "Toplu sözleşme görüşmelerimiz istediğimiz gibi gitmedi. Rektörümüz Bünyamin Şahin ile görüştük. Tokat'ta sağlık işçileri için toplu sözleşme yapamadık. Yaklaşık 850 üyemiz var. Üniversitemiz, Ankara'da bulunan işverenler sendikasına üye oldu. Biz işverenler sendikası ile toplu sözleşme görüşmelerini sürdüreceğiz. Bu da bizim istediğimiz bir durum değil." dedi.

Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Kayalı'dan 'toplu iş sözleşmesi' açıklaması - Son Dakika


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