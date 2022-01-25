Öz Sağlık-İş'ten taşerondan kadroya geçen işçilere tayin hakkı talebi - Son Dakika

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 696 sayılı KHK ile kadro alan sağlık ve sosyal hizmet işçilerine tayin ile becayiş hakkı tanınmasını istedi.

Sert, yazılı açıklamasında, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen on binlerce işçinin tayin ve becayiş hakkının olmadığına dikkati çekti.

"Aile bütünlükleri kalmayan, yıllardır ailelerinden, çocuklarından ayrı şehirlerde görev yapan bu işçilerin artık aile birliktelikleri parçalanmaya ve boşanmalar artmaya başladı." ifadesini kullanan Sert, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki yıldan beri salgın koşullarında canla başla çalışan, her türlü riskli çalışma ortamında görev yapan, karantinalı çalışma sistemleriyle psikolojik olarak da yıpranan sağlık ve sosyal hizmet işçileri, kadroya geçtiklerinden beri kendilerine getirilen tayin ve becayiş yasağıyla daha da zor duruma düştü. Eşlerinden, çocuklarından ayrı başka şehirlerde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin aile birlikteliklerinin bir an önce sağlanması gerekiyor."

Bu konuda ısrarları sonucu Sağlık Bakanlığının toplu iş sözleşmesinde, eşleri güvenlik gibi işlerde çalışanlar için geçici görevlendirmeyle bir kısım rahatlama sağlandığını vurgulayan Sert, ancak toplu sözleşme müzakereleri süren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki sosyal hizmet işçilerinin de bu konuda çok ciddi sıkıntı içinde olduğunu belirtti.

Artık ötelenmeden sorunun kalıcı şekilde çözümlenmesi gerektiğini kaydeden Sert, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın, aile birlikteliği konusundaki hassasiyetleri ortada. Onların, 696 sayılı KHK kapsamındaki sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin tayin ve becayiş feryadını dikkate alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.