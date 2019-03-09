Son Dakika Haberleri: Öz Taşıma İş'ten Kadın Üyelerine Hediye

Öz Taşıma İş'ten Kadın Üyelerine Hediye

1 saat önce

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerine hediye vererek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

Öz Taşıma İş'ten Kadın Üyelerine Hediye, System.String[]
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerine hediye vererek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

Öz Taşıma-İş Sendikası, kadın üyeleriyle bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerine hediye veren Öz Taşıma-İş Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle kadın üyelerimiz için çam sakızı çoban armağanı bir hediye yaptırdık. Gaziantep'e özgü olan Kutnu kumaşından yaptırdığımız fularları yönetim kurulu üyelerimiz ve kadın komite başkanımız kadın üyelerimize dağıttı. Biz sendika olarak, sadece özel günlerde değil her zaman üyelerimizin yanındayız. Sürekli sahada ve üyelerimizle temas halindeyiz. Bizler sadece böyle özel günlerde sahaya inelim, boyumuzu gösterelim bu yeterli gelir anlayışında değiliz. Ne makam ne de ücret sendikacılığı yapıyoruz. Üstümüze düşenden ziyade fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dokunduğumuz her üyemizden bir şeyler öğreniyor, buna göre bir yol haritası belirliyoruz, çünkü biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

"Sorunları biliyoruz ve çözüm üretiyoruz"

"Yaşanan sorunları biliyoruz" diyen Toruntay, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin yaşadığı ve iş kolumuzdaki sorunları biliyoruz. Bunlardan en önemlisi kadro dışı kalan emekçilerimiz ve kadroya geçen, ancak asgari ücret zammından faydalanamayan işçilerimizin durumu. Bu sorunların çözümü için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hükümetimizin yetkili organlarıyla sürekli istişare içindeyiz, umuyorum ki bu sorunlar da kısa sürede çözüme kavuşacaktır. Biz hem konfederasyonumuz Hak-İş olarak hem de Öz Taşıma-İş Sendikası olarak sorunlara çözüm üretmek, işçilerimizin, emekçilerimizin yaşam standartlarını yükselmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Hak İş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı

Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı DEAŞ'lı Kadın Terörist DEAŞ'ın "Ceviz" Şifresini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 13:05:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öz Taşıma İş'ten Kadın Üyelerine Hediye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]