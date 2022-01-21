Van'ın Özalp ilçesinde, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık Mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Fehime Pektaş'ı hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Hastayı almaya giden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve kardan dolayı mahalleye ulaşamayınca bölgeye belediye karla mücadele ekibi sevk edildi.
Ekip, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sağlıkçıların hastaya ulaşmasını sağladı.
İlk tedavisi evinde yapılan Pektaş, Özalp Devlet Hastanesine kaldırdı.
Pektaş'ın yakınları, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Özalp'ta 72 yaşındaki hasta karla kaplı yolları aşan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika