Özalp'ta beden eğitimi kursuna katılan 14 öğrenci üniversiteli oldu - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Esra Antika tarafından açılan özel yetenek kursuna katılan 25 öğrenciden 14'ü üniversiteye yerleşti.

İlçedeki Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Antika, spora ilgisi olan öğrenciler için özel yetenek kursu açtı.

Yaz süresince 24 öğrenciye eğitim veren Antika, öğrencilerden 14'ünün üniversite kazanmasını sağladı.

Antika, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin hayallerine kavuşması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kendisini de böyle bir kurs sayesinde beden eğitimi öğretmenliğini kazandığını anlatan Antika, "Benim gibi zorluklar yaşayan öğrencilerin ellerinden tutmak istedim. İlk mezunlarımızı verdiğimiz bu yılda öğrencilerime söz vermiştim. Okumak isteyen, sporcu olmak isteyen öğrencilerimi yalnız bırakmadım. Öğrenci ve velilerin evlerine giderek onları ikna ettim. Ardından öğrenciler geldiler, spordan önce öğrencilerin pandemide nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattım. Onların gözlerine baktığım zaman azimlerini görüyor ve çok mutlu oluyordum. Beraber dağlarda ter attık, su kenarlarında dinlendik. Büyük imkansızlıklara rağmen benim öğrencilerim Türkiye'nin en iyi üniversitelerine beden eğitimi öğretmeni ve antrenörlük bölümlerine dereceler yaparak yerleştiler. Bu başarılar çektiğimiz bütün sıkıntıları adeta silip süpürdü."

Katıldığı kurs sayesinde üniversiteye yerleşen Fatma İmğa ise "Esra hocamız, üniversiteyi kazanmamızın tek sebebi. Pandemi ve imkansızlıklardan dolayı çok geri kaldık. Bu zorlu süreçte yanımızda Esra hoca ve müdür bey vardı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kurs sayesinde hayallerine ulaştığını anlatan Serap Güntürk de hayallerini gerçekleştirmelerini sağlayan öğretmenlerine teşekkür etti.