Ozan Kabak'a Doğum Günü Kutlaması

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Ozan Kabak'ın 19. yaş günü, millilerin kampında kutlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Ozan Kabak'ın 19. yaş günü, millilerin kampında kutlandı.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Eskişehir'de bu akşam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte, Ozan'ın doğum günü, kamp yapılan otelde düzenlenen organizasyonla kutlandı.



Ozan, doğum günü için hazırlanan pastayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le beraber kesti.



Milli futbolcu daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarının doğum günü tebriklerini kabul etti.

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