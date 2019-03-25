Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak'a Doğum Günü Kutlaması

Ozan Kabak'a Doğum Günü Kutlaması

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Ozan Kabak'ın 19. yaş günü, millilerin kampında kutlandı.

Ozan Kabak'a Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Ozan Kabak'ın 19. yaş günü, millilerin kampında kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Eskişehir'de bu akşam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte, Ozan'ın doğum günü, kamp yapılan otelde düzenlenen organizasyonla kutlandı.

Ozan, doğum günü için hazırlanan pastayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le beraber kesti.

Milli futbolcu daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarının doğum günü tebriklerini kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Spor
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