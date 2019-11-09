Ozan Kabak yine attı! 6 gollük çılgın maç...

Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında Veltins Arena'da Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.



Ev sahibi ekip, 33. dakikada Daniel Caligiuri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda Fortuna Düsseldorf, 62. dakikada Rouwen Hennings'in penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. Schalke 04, 67. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın kafa golüyle 2-1 üstünlüğü yakalarken, konuk ekip 74. dakikada bir kez daha Hennings'le fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.



Çekişmeli geçen karşılaşmada Schalke 04, 79. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın golüyle 3-2 öne geçti ancak 85. dakikada takımının ve kendisinin 3. golünü kaydeden Hennings, maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.



ALMANYA'DA TÜRK GECESİ



Schalke04'te Suat Serdar ve Ozan Kabak maça ilk 11'de başlarken, her iki oyuncu da Fortuna Düsseldorf'a birer gol atmayı başardı. Fortuna Düsseldorf'ta ise Kaan Ayhan ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika forma giyerken, zatürre hastalığı geçiren Kenan Karaman kadroda yer alamadı.



Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 19'a, konuk takım ise 11'e çıkardı.



Öte yandan, ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-2, Augsburg, deplasmanda Paderborn'u 1-0 ve Union Berlin de rakip sahada Mainz 05'i 3-2 yendi.