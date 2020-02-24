Ozan Tufan, Crystal Palace yolcusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ozan Tufan, Crystal Palace yolcusu - Son Dakika Spor

Ozan Tufan, Crystal Palace yolcusu

11 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton ve Tottenham'ın scoutları derbi maçta Ozan Tufan'ı canlı olarak izledi ve geçer not verdi. Cenk Tosun'un da formasını giydiği Crystal Palace'ın, Everton ve Tottenham'a nazaran bu transfere daha yakın olduğu bildirildi.

Ozan Tufan, Crystal Palace yolcusu, System.String[]

Fenerbahçe- Galatasaray derbisine gelen İngiliz ekibinin scoutları Ozan Tufan'ı mercek altına aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için olumlu rapor hazırlayan scout ekipleri raporunu menajerlere sunacak. Dün akşam Ozan Tufan'ı izleyenler arasında Crystal Palace, Everton ve Tottenham scoutları yer alıyordu.

23 MAÇTA 2 GOL ATTI 5 ASİST YAPTI

Cenk Tosun'un da formasını giydiği Crystal Palace'ın Ozan Tufan transferinde ısrarcı olduğu ve 20 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştireceği ifade edildi. Ayrıca oyuncuyla Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City de ilgileniyor. Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 2 gol 5 asistle oynadı.

(Skorer)

Crystal Palace, Ozan Tufan, Cenk Tosun, Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:23 
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