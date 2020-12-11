Özbekistan, Avrasya Ekonomik Birliği gözlemci üyesi oldu - Son Dakika

Özbekistan, Avrasya Ekonomik Birliği gözlemci üyesi oldu

11.12.2020 14:20
Özbekistan, Avrasya Ekonomik Birliği gözlemci üyesi oldu, System.String[]

11 Aralık'ta Belarus liderliğinde video konferans yoluyla düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) bünyesindeki Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısında Özbekistan ve Küba'nın, Avrasya Ekonomik Birliği gözlemci üyeleri olmaları onaylandı.

11 Aralık'ta Belarus liderliğinde video konferans yoluyla düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) bünyesindeki Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısında Özbekistan ve Küba'nın, Avrasya Ekonomik Birliği gözlemci üyeleri olmaları onaylandı.

AEB üye ülkeleri liderleri - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan geçici Cumhurbaşkanı Talant Mamıtov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gözlemci ülke Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Myasnikoviç, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Onursal Başkanı, eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'ın katılımıyla düzenlenen Konsey toplantısına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Küba Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel de katıldılar. Toplantıda söz alan Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği gözlemci üyesi olması nedenlerini açıklayarak şunları belirtti:

"AEB üye ülkeleri bizim en önemli ve doğal ticari ortaklarımızdır. Son yıllarda Birlik ülkeleri ve Özbekistan arasındaki ticaret hacmi 2 kattan fazla arttı. Ayrıca, ülkelerimiz ekonomileri birbirini tamamlıyor. Bölgedeki ulaşım ağ yapılarının birbiri ile entegre halde olduğunu da kaydetmemiz lazım. Ülkeler arasında işgücü hareketliliği imkanı da istihdam meselesinin çözümüne yardımcı olacak."

Özbekistan ve Küba'nın, Avrasya Ekonomik Birliği gözlemci üyeliği kararı tam oybirliği ile onaylandı.

2020 Mart ayında Özbekistan Hükümeti, ülkenin AEB'de gözlemci olmasını öngören öneriyi görüşülmek üzere parlamentonun alt kurulu olan Yasama Meclisine sunmuştu. Meclis 28 Nisan'da öneriyi kabul ederek, onaylanması için Senato'ya göndermişti. 11 Mayıs'ta Özbekistan Senatosu, ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci üye olarak yer almasını onaylamıştı.

1 Ocak 2015'te Rusya, Kazakistan ve Belarus öncülüğünde kurulan ve sonradan Ermenistan ve Kırgızistan'ın da üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği, bölgesel ekonomik entegrasyonu amaçlayan uluslararası bir organizasyondur.

Birliğinin ana amacı, "mal, hizmet, iş gücü ve sermayenin" serbest dolaşımını sağlamak, AEB içi marketinin şeffaflığını ve anlaşılabilirliğini arttırmak ve bu sayede küresel iş dünyası ve yatırımcılar için daha çekici bir hale getirmek olarak belirtiliyor. - TAŞKENT

Özbekistan, Belarus, Avrasya, Küba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özbekistan, Avrasya Ekonomik Birliği gözlemci üyesi oldu - Son Dakika


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