Özbekistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 75 mahkum affedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 75 mahkum affedildi

22.03.2022 11:16
Özbekistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 75 mahkum affedildi

Özbekistan'da, Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 75 mahkum affedildi.

Özbekistan'da, Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 75 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, 75 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 57 mahkum salıverilecek, 18 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumlar arasında 9 yasa dışı örgüt mensubu, on beş 60 yaş üstü kişi, 17 kadın, 18 yabancı uyruklu bulunuyor.

Kararnameye göre, affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Geçen sene Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 140 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.

YORUMLAR
500
Tokayev'den Altınok'a Üstün Şeref Madalyası Tokayev'den Altınok'a Üstün Şeref Madalyası Nusaybin'de belediyenin düzenlediği etkinlikte 'Nevruz Bayramı' kutlandı Nusaybin'de belediyenin düzenlediği etkinlikte 'Nevruz Bayramı' kutlandı

Nevruz Bayramı, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 75 mahkum affedildi - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Özbekistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 75 mahkum affedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement