Özbekistan'da Orta Asya'da İş Birliği Konferansı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te uluslararası "Orta Asya'da ortaklık, zorluklar ve yeni fırsatlar" konferansı düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te uluslararası "Orta Asya'da ortaklık, zorluklar ve yeni fırsatlar" konferansı düzenlendi.



Özbekistan hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Orta Asya'daki Önleyici Diplomasi Merkezinin (UNRCCA) desteğiyle yapılan konferansa 50'ye yakın ülkeden 100'den fazla uzman ve yetkili katıldı.



Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Büyükelçilik Müsteşarı Sercan Evcin, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar'ın da yer aldığı konferansta, Orta Asya ülkeleri arasında bölgesel iş birliği ve entegrasyonun geliştirilmesi ile bölgesel sorunların çözümüne ilişkin meseleler ele alındı.



Konferansın ardından düzenlenen brifingde konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, konferansta aktarılan görüşlerin yakın olmasını sevindirici bulduğunu belirterek, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini desteklediklerini söyledi.



Kamilov, etkili iş birliği mekanizmaları ve diyalog platformunun oluşturulması gerektiğini, Orta Asya'daki yakınlaşma sürecinin diğerlerinin çıkarlarına karşı olmadığını ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın Afganistan'da barışın sağlanmasına bağlı olduğunu vurguladı.



UNRCCA Başkanı Natalia German, son 2 yıldan bu yana bölgede iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, bunun mevcut sorunların çözümündeki önemine değindi. German, son dönemde oluşan belirli konulardaki bölgesel iş birliğinin diğer bölgeler için örnek teşkil edebileceğinin altını çizdi.



Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı, konferansa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgesel iş birliği ve sorunların çözümü açısından başarılı geçen konferansın Orta Asya'da çatışmanın olmayacağını, ortaklığın ve iş birliğinin gelişeceğini, son dönemde açılma politikası izleyen Özbekistan'ın bu süreçte önemli rol üstlendiğini gösterdiğini belirtti.



Ayrıca Kafkasyalı, Orta Asya ülkeleri arasındaki iş birliğinin önümüzdeki süreçte çok ciddi bir gücün ortaya çıkmasına imkan tanıyacağını kaydetti.

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