Özbekistan'da TOBB ETÜ Taşkent Şubesine başvurular başladı - Son Dakika

Özbekistan'da kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Taşkent Şubesine 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için başvurular başladı.

Özbekistan Yüksek ve Mesleki Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in şubat ayında Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında TOBB ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde kurulan TOBB ETÜ Taşkent Şubesine öğrenci başvuruları başladı.

Açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan TOBB ETÜ Taşkent Şubesine başvurular 30 Temmuz'a kadar devam edecek, giriş sınavları ise 15 Ağustos'ta yapılacak.

Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi bünyesinde, devlete ait olmayan üniversite statüsünde faaliyet gösterecek olan TOBB ETÜ Taşkent Şubesi, ilk etapta hayata geçireceği "E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi" ile "Uluslararası İşletme ve Girişimcilik" lisans programları ile 14 Eylül 2020'de döneme başlayacak.

Öte yandan, Özbekistan'da geçen sene Buhara Devlet Tıp Enstitüsü bünyesinde Türkiye'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da açılmıştı.