Özbekistan'ın 2025 Dış Ticaret Hacmi 81 Milyar Dolar
Özbekistan'ın 2025 Dış Ticaret Hacmi 81 Milyar Dolar

28.01.2026 16:19
Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen yıl %20,7 artarak 81 milyar dolara ulaştı; Türkiye ile ticaret azaldı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen yıl 81 milyar 166 milyon 800 bin dolar oldu.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi, 2025 yılına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre geçen yıl ülkenin dış ticaret hacmi 2024 yılına göre yüzde 20,7 artarak 81 milyar 166 milyon 800 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2025'te ülkenin ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak 33 milyar 812 milyon 300 bin dolara, ithalatı da yüzde 18,5 artarak 47 milyar 354 milyon 500 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde 210 ülkeyle ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı 13 milyar 542 milyon 200 bin dolar olarak hesaplandı.

2025'te ülke ihracatında altın yüzde 29,3, hizmet sektörü yüzde 28,9, sanayi ürünleri yüzde 11,8, gıda ve hayvancılık yüzde 8,7, kimyasal ürünler yüzde 6,3 pay aldı. İthalatta ise binek araç, makine ve teçhizatlar yüzde 33,8, sanayi ürünleri yüzde 15,3, kimya ürünleri yüzde 11,8, gıda ve hayvancılık yüzde 9,6 paya sahip oldu.

Geçen yıl ülkenin en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 21,2'lik payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 16 ile Rusya, yüzde 6,1 ile Kazakistan, yüzde 3,7 ile Türkiye ve yüzde 2,1 ile Güney Kore izledi.

2024'te ülkenin dış ticaret hacmi yüzde 3,8 artarak 65 milyar 934 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ile Özbekistan arasında dış ticaret hacmi azaldı

Türkiye, geçen yıl yüzde 3,7'lik payla Özbekistan'ın 4'üncü ticari ortağı oldu.

2024'te 3 milyar 37 milyon 600 bin dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, 2025'te 3 milyar 24 milyon 500 bin dolar olarak hesaplandı. 2025'te iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,43 oranında azaldı.

Geçen yıl Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 1 milyar 136 milyon 400 bin dolar, Türkiye'den ithalat ise 1 milyar 888 milyon 100 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2024'te Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 2 milyar 937 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşirken, ülkenin Türkiye'ye ihracatı 1 milyar 169 milyon 300 bin dolar, ithalat ise 1 milyar 768 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

