Özbelsan Sivasspor Maç Hazırlıklarını Sürdürüyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
