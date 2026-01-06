Özboyacı'nın Annesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Özboyacı'nın Annesi Toprağa Verildi

06.01.2026 17:30
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, cenaze töreniyle defnedildi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, Konya'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 75 yaşındaki Özboyacı'nın naaşı, merkez Karatay ilçesindeki Haciveyis Camisi avlusuna getirildi.

Burada Özboyacı ailesi, taziyeleri kabul etti.

Özboyacı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özboyacı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Özboyacı'nın Annesi Toprağa Verildi
