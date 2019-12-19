Özcan deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araçla hız denemesi - Son Dakika

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Özcan deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araçla hız denemesi
7 saat önce
İstanbul DHAŞarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.
Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.
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