Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den TEMSA için çağrı Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Adana'da kurulu TEMSA'nın faaliyetlerini durdurmasıyla ilgili, "Bizler ekmek kapımızın yeniden üretime geçmesini istiyoruz. Bizler bu meydanlarda değil, o tezgahların başında olmak istiyoruz." dedi.

Değirmenci, işçilerin katılımıyla fabrika önünde yaptığı basın açıklamasında, TEMSA'nın yeniden üretime başlaması için yetkililerin ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

Fedakar çalışanların çağrılarına kulak verilmesi gerektiğini belirten Değirmenci, şöyle devam etti:

"Yanlış hesapların, atılan hatalı imzaların yükünü daha fazla çekmek istemiyoruz. Bizler ekmek kapımızın yeniden üretime geçmesini istiyoruz. Bizler bu meydanlarda değil, o tezgahların başında olmak istiyoruz. Bu sorunun çözümünde, sorumluluğu olanları bir kez daha masaya oturmaya, bu işi çözmeye çağırıyorum. TEMSA gibi ülkemize katma değer sağlayan bir iş yerini kaderine terk etmenin vebali de günahı da hesabı da büyüktür. Bu yükü taşımak istemiyorsanız gelin çağrımıza olumlu cevap verin ve ekmek kapımızdaki mühürleri söküp atın."

Değirmenci, TEMSA gibi bir fabrikanın kurulmasının kolay olmadığına dikkati çekerek, "Yerli ve milli olan bir markaya herkesi sahip çıkmaya davet ediyorum. TEMSA'nın sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin göz bebeği olduğu herkes tarafından bilinmektedir. TEMSA ihracatımızın yükselen yıldızıdır, başarıları takdire şayandır. TEMSA biz işçilerin, emekçilerin evidir. Evimizin kalesi olan TEMSA'nın avuçlarımızın içinden kayıp gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İşimizin başına dönmek için cesaretle mücadelemizi sürdürürüz." diye konuştu.

Değirmenci'nin açıklamasının ardından slogan atan işçiler bir süre sonra dağıldı.