Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den TEMSA için çağrı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den TEMSA için çağrı Açıklaması - Son Dakika

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den TEMSA için çağrı Açıklaması

6 saat önce

Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Adana'da kurulu TEMSA'nın faaliyetlerini durdurmasıyla ilgili, "Bizler ekmek kapımızın yeniden üretime geçmesini istiyoruz.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den TEMSA için çağrı Açıklaması, System.String[]

Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Adana'da kurulu TEMSA'nın faaliyetlerini durdurmasıyla ilgili, "Bizler ekmek kapımızın yeniden üretime geçmesini istiyoruz. Bizler bu meydanlarda değil, o tezgahların başında olmak istiyoruz." dedi.

Değirmenci, işçilerin katılımıyla fabrika önünde yaptığı basın açıklamasında, TEMSA'nın yeniden üretime başlaması için yetkililerin ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

Fedakar çalışanların çağrılarına kulak verilmesi gerektiğini belirten Değirmenci, şöyle devam etti:

"Yanlış hesapların, atılan hatalı imzaların yükünü daha fazla çekmek istemiyoruz. Bizler ekmek kapımızın yeniden üretime geçmesini istiyoruz. Bizler bu meydanlarda değil, o tezgahların başında olmak istiyoruz. Bu sorunun çözümünde, sorumluluğu olanları bir kez daha masaya oturmaya, bu işi çözmeye çağırıyorum. TEMSA gibi ülkemize katma değer sağlayan bir iş yerini kaderine terk etmenin vebali de günahı da hesabı da büyüktür. Bu yükü taşımak istemiyorsanız gelin çağrımıza olumlu cevap verin ve ekmek kapımızdaki mühürleri söküp atın."

Değirmenci, TEMSA gibi bir fabrikanın kurulmasının kolay olmadığına dikkati çekerek, "Yerli ve milli olan bir markaya herkesi sahip çıkmaya davet ediyorum. TEMSA'nın sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin göz bebeği olduğu herkes tarafından bilinmektedir. TEMSA ihracatımızın yükselen yıldızıdır, başarıları takdire şayandır. TEMSA biz işçilerin, emekçilerin evidir. Evimizin kalesi olan TEMSA'nın avuçlarımızın içinden kayıp gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İşimizin başına dönmek için cesaretle mücadelemizi sürdürürüz." diye konuştu.

Değirmenci'nin açıklamasının ardından slogan atan işçiler bir süre sonra dağıldı.

Hak İş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu
12 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunan adam beraat etti 32 kişilik şebeke, kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp 815 bin liralık vurgun yaptılar Manisa Valiliği'nden "Volkswagen'de işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık" uyarısı

Son Dakika Haberleri
22:04 Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika
22:04 Adalet Akademisi Danışma Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
22:02 Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
22:02 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
22:00 TBMM Alt Komisyonu 'Obezite' için toplandı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 22:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den TEMSA için çağrı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]