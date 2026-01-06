Özdağ'dan TÜRKONFED Ziyareti

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret ederek TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ beraberindeki partili heyet ile birlikte, İstanbul Programı kapsamında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti. Özdağ ziyarette Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile bir araya geldi.