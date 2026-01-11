Özdağ: İstanbul'un sorunlarına çözüm arıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özdağ: İstanbul'un sorunlarına çözüm arıyoruz

Özdağ: İstanbul\'un sorunlarına çözüm arıyoruz
11.01.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özdağ, İstanbul'daki sorunlar ve uyuşturucu ile mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, parti olarak 2026'ya İstanbul'da başladıklarını, kentin adeta ülke kadar nüfusa sahip bulunduğunu söyledi.

Gündüzleri 21, geceleri 19 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un, ülkeleri aşan nüfusuyla aynı zamanda ağır sorunlar da yaşadığını dile getiren Özdağ, ilçelerinin de Anadolu'da bulunan orta büyüklükteki bir kentten daha büyük olduğuna dikkati çekti.

İstanbul'u anlamanın, her bir ilçenin meselelerine çözüm üretmekle mümkün olduğunu belirten Özdağ, bu nedenle her gün bir ilçede saha çalışmaları yaptıklarını, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini anlattı.

Esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşları dinleyerek çözüm önerilerini anlatmak istediklerini ifade eden Özdağ, emeklilerin açlık seviyesinin altında maaş aldıklarını, birçok çalışanın da asgari ücretle yaşamını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonları

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara değinen Özdağ, "Bu ülkenin en ağır sorunlarından bir tanesi, sizin Tuzla'da da yaşadığınız, uyuşturucunun her geçen gün biraz daha yayılması. Organize suç örgütlerinin, çetelerin esnafı haraca kesmesi. Sanal kumar hepimizin cep telefonlarında, aileleri parçalanmaya sürüklüyor. Ünlüleri tutukluyorlar. Hiç itirazımız yok ama siz bu arada infaz yasasıyla torbacıları dışarı çıkartıyorsanız bunun hiçbir anlamı yok." diye konuştu.

Özdağ, partisinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapacağı çalışmalara ilişkin şunları dile getirdi:

"Uyuşturucuyla mücadele, organize suçla mücadele, sanal kumarla mücadele için yasal değişiklikler yapacağız. Sadece uyuşturucuyla mücadele için bir yasa çıkartacağız. Tedaviyi zorunlu hale getireceğiz. Bir uyuşturucu bağımlısı, tedavi olana kadar toplum için tehdittir. Annesinin, babasının veya bir başka akrabasının iki satırlık talebiyle mahkeme kararıyla zorunlu tedavi altına alacağız. İstanbul'da mı yaşıyor? İstanbul'dan alacağız. Anadolu'da kırsal bölgelerde açılmış rehabilitasyon merkezlerine götüreceğiz. Orada çalışarak, rehabilite olarak, sağlıklı bireyler olarak annelerine, babalarına geri gelecekler."

Zafer Partisi olarak Türkiye'yi dışarıdaki ve içerideki sorunlarından çıkartacak yol haritasına ve kadroya sahip olduklarını belirten Özdağ, "Türkiye, iki partiye mahkum değil. Bugünkü siyasal sistem, ittifakları da gerektiriyor. Önümüzdeki seçimde de muhakkak ittifaklar olacak." dedi.

Özdağ, basın açıklamasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, İstanbul, Ekonomi, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ: İstanbul'un sorunlarına çözüm arıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:49
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 17:01:05. #7.11#
SON DAKİKA: Özdağ: İstanbul'un sorunlarına çözüm arıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.