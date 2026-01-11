Özdağ: İstanbul\'un sorunlarına çözüm arıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, parti olarak 2026'ya İstanbul'da başladıklarını, kentin adeta ülke kadar nüfusa sahip bulunduğunu söyledi.

Gündüzleri 21, geceleri 19 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un, ülkeleri aşan nüfusuyla aynı zamanda ağır sorunlar da yaşadığını dile getiren Özdağ, ilçelerinin de Anadolu'da bulunan orta büyüklükteki bir kentten daha büyük olduğuna dikkati çekti.

İstanbul'u anlamanın, her bir ilçenin meselelerine çözüm üretmekle mümkün olduğunu belirten Özdağ, bu nedenle her gün bir ilçede saha çalışmaları yaptıklarını, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini anlattı.

Esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşları dinleyerek çözüm önerilerini anlatmak istediklerini ifade eden Özdağ, emeklilerin açlık seviyesinin altında maaş aldıklarını, birçok çalışanın da asgari ücretle yaşamını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonları

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara değinen Özdağ, "Bu ülkenin en ağır sorunlarından bir tanesi, sizin Tuzla'da da yaşadığınız, uyuşturucunun her geçen gün biraz daha yayılması. Organize suç örgütlerinin, çetelerin esnafı haraca kesmesi. Sanal kumar hepimizin cep telefonlarında, aileleri parçalanmaya sürüklüyor. Ünlüleri tutukluyorlar. Hiç itirazımız yok ama siz bu arada infaz yasasıyla torbacıları dışarı çıkartıyorsanız bunun hiçbir anlamı yok." diye konuştu.

Özdağ, partisinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapacağı çalışmalara ilişkin şunları dile getirdi:

"Uyuşturucuyla mücadele, organize suçla mücadele, sanal kumarla mücadele için yasal değişiklikler yapacağız. Sadece uyuşturucuyla mücadele için bir yasa çıkartacağız. Tedaviyi zorunlu hale getireceğiz. Bir uyuşturucu bağımlısı, tedavi olana kadar toplum için tehdittir. Annesinin, babasının veya bir başka akrabasının iki satırlık talebiyle mahkeme kararıyla zorunlu tedavi altına alacağız. İstanbul'da mı yaşıyor? İstanbul'dan alacağız. Anadolu'da kırsal bölgelerde açılmış rehabilitasyon merkezlerine götüreceğiz. Orada çalışarak, rehabilite olarak, sağlıklı bireyler olarak annelerine, babalarına geri gelecekler."

Zafer Partisi olarak Türkiye'yi dışarıdaki ve içerideki sorunlarından çıkartacak yol haritasına ve kadroya sahip olduklarını belirten Özdağ, "Türkiye, iki partiye mahkum değil. Bugünkü siyasal sistem, ittifakları da gerektiriyor. Önümüzdeki seçimde de muhakkak ittifaklar olacak." dedi.

Özdağ, basın açıklamasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.