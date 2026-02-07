Özdemir Bayraktar'a Vefa - Son Dakika
Özdemir Bayraktar'a Vefa

07.02.2026 21:55
Burhanettin Duran, Özdemir Bayraktar'ın mirasını ve belgeselini övgüyle anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Azmiyle, inancıyla ve yetiştirdiği nesillerle Türkiye'nin İHA-SİHA yolculuğuna yön veren kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, yalnızca başarılarla dolu bir hikaye değil, aynı zamanda güçlü bir vizyon ve büyük bir miras bıraktı." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseline ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azmiyle, inancıyla ve yetiştirdiği nesillerle Türkiye'nin İHA-SİHA yolculuğuna yön veren kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, yalnızca başarılarla dolu bir hikaye değil, aynı zamanda güçlü bir vizyon ve büyük bir miras bıraktı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimlerinden merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan 'Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' isimli belgesel, bir ömrün ülkesine adanmışlığını ve milletimizin geleceğine duyulan sarsılmaz güveni bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu anlamlı belgeselde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Özdemir Bayraktar'ı rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyorum."

Kaynak: AA

