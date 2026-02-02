Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta Yayında - Son Dakika
Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta Yayında

02.02.2026 20:16
Milli SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar'ın anısına belgesel 7 Şubat'ta yayınlanacak.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın anısına hazırlanan belgesel 7 Şubat'ta yayımlanacak.

Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bu dünyadan bir AKINCI geçti. Bir hayalin, bir inancın ve bir yürüyüşün hikayesi. Kurucumuz Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta yayında." ifadesine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da belgeselin tanıtım videosunu NSosyal hesabından "Onurlu bir yaşamın izleri." mesajıyla paylaştı.

Özdemir Bayraktar, 1949'da Sarıyer'in Garipçe köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesinin ardından 1972'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İçten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

Bayraktar, 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA AR-GE çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar ürünlerine tasarımlarıyla hayat veren Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibi.

Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

18 Ekim 2021'de hayata gözlerini yuman girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için Milli SİHA'lara adadı.

Kaynak: AA

