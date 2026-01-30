Özdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Özdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

30.01.2026 12:48
Büşra Özdemir, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasında dikkat çekici fotoğrafları değerlendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Büşra Özdemir, "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" fotoğrafına oy verirken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesinden yana yaptı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını oylayan Özdemir, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" karesini tercih etti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Özdemir, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karesini beğendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, yaptığı açıklamada, fotoğrafların derin etkileyiciliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Gazze: Açlık kategorisindeki fotoğraflar beni derinden sarstı, hala kendime gelebilmiş değilim. Seçtiğim bir kare var ki o, açlığı ve çaresizliği o kadar net ifade ediyor. Hala gözümün önünden gitmiyor." dedi.

Diğer kategorilerdeki tercihlerinde pozitif ayrımcılık yaptığını dile getiren Özdemir, seçimlerini özellikle kadınlardan ve Anadolu kadınından yana kullandığını kaydetti.

Özdemir, emeği geçen AA'nın tüm muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür ederek, fotoğrafların kendilerini düşündürdüğünü, duygulandırdığını ve heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

