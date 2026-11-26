Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük DSP ailemize sesleniyorum;

Bugün önümüzde duran mesele kimin genel başkan olacağı değil, DSP’nin yarınlarda nasıl bir parti olacağıdır. Bizim birbirimizle yarışarak değil, birbirimize güç vererek büyümeye ihtiyacımız var. Çünkü DSP, hepimizin ortak çatısı, Bülent Ecevit’in bizlere bıraktığı siyasi miras ve gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluktur.

Önder Aksakal, Adem Yaşar, Cemil Köroğlu ve şahsım… Hepimiz bu büyük ailenin birer ferdiyiz. Artık isimler ve kişisel beklentiler üzerinden değil, DSP’nin geleceği üzerinden düşünmeliyiz.

Özellikle Önder Aksakal’ın, partinin geleceği adına üzerinde uzlaşılacak ortak bir adayın elini kaldırarak birlikteliğe ve değişime öncülük etmesi gerekir. Böyle bir adım, DSP’de yeni bir dönemin kapısını aralayacak, siyasi olgunluğun ve parti sorumluluğunun güçlü bir göstergesi olacaktır.

Kimseyi eleştirerek, kimseyi dışlayarak, geçmişin hesaplarını yeniden açarak DSP’yi büyütemeyiz. İhtiyacımız olan şey kucaklaşmak, birbirimize güvenmek ve ortak hedeflerde buluşmaktır. Bu partiye emek vermiş hiç kimsenin kendisini dışlanmış hissetmediği, herkesin söz sahibi olduğu büyük bir DSP ailesini yeniden inşa etmeliyiz.

Gelin, aramızdaki bütün ihtilafları geride bırakalım. El ele, kol kola verelim. Öyle bir birliktelik ortaya koyalım ki kazanan bir kişi ya da bir grup değil, DSP olsun.

Unutmayalım; kendi içinde dirlik ve düzeni sağlayan bir DSP, Türk siyasetinde yeniden güçlü bir aktör olabilir. Bizim hedefimiz birbirimizi yenmek değil, DSP’ye gücü, itibarı ve toplumsal karşılığı yeniden kazandırmaktır.

Benim çağrım makam paylaşımına değil, ortak bir gelecek inşasınadır. DSP’nin yeniden ayağa kalkması için hep birlikte sorumluluk almaya hazırım.

Şimdi kırgınlıkları bitirme, kucaklaşma ve değişime öncülük etme zamanıdır.

KOLTUK DEĞİL, DSP KAZANSIN. BİRLİKTE DİRLİK, BİRLİKTE DSP!”