Son Dakika Haberleri: (Özel) 1'i kadın 2 kişi müşteri kılığında böyle hırsızlık yaptı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) 1'i kadın 2 kişi müşteri kılığında böyle hırsızlık yaptı

(Özel) 1'i kadın 2 kişi müşteri kılığında böyle hırsızlık yaptı

43 dakika önce

Esenyurt'ta müşteri kılığında bir kuyumcuya gelen yabancı uyruklu biri kadın 2 kişi dükkanda bulunan başka bir müşterinin cüzdanını çaldı.

(Özel) 1'i kadın 2 kişi müşteri kılığında böyle hırsızlık yaptı, System.String[]

Esenyurt'ta müşteri kılığında bir kuyumcuya gelen yabancı uyruklu biri kadın 2 kişi dükkanda bulunan başka bir müşterinin cüzdanını çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şüphelilerin başka yerlerde de aynı yöntemle hırsızlık yaptığı öğrenildi.


Olay, geçtiğimiz hafta Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Işık'a ait kuyumcuya 1'i kadın 2 kişi müşteri kılığında geldi. Işık diğer müşterilerle ilgilendiği sırada yabancı uyruklu şüpheliler kaşla göz arasında bir müşterinin tezgah üzerinde bulunan cüzdanını çaldı. Cüzdanının yerinde olmadığını fark eden diğer müşteri güvenlik kameralarını izledikten sonra polise gideceğini söyledi.


Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Ayhan Işık hırsızlık şüphelilerinin başka bir kuyumcuda daha müşteri kılığında giderek aynı yöntemle hırsızlık yaptıklarını ifade ederek, "İki çift geldi yabancı uyruklu. Maksadı ayrı bir şeydi ama bizden herhangi bir şey alamayınca müşterinin cüzdanını çaldılar. Önce alışveriş yaptılar sonra beklediler soru sorma bahanesiyle müşterinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp uzanıp çaldılar" dedi.


Yaşanan anlar güvenlik kamerasında


Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelilerinin müşteri kılığında iş yeri sahibiyle konuşmaları sonrasında ise cüzdanı çalmaları yer alıyor. - İSTANBUL

Ayhan Işık, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
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