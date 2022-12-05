Yurt dışından özel ekipman getirip evde uyuşturucu yerleştirmişler! Polis ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Yurt dışından özel ekipman getirip evde uyuşturucu yerleştirmişler! Polis ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı

05.12.2022 14:20

Mersin polisi, yurt dışından ekipman getirerek evlerine kurdukları özel düzenek sayesinde uyuşturucu madde yetiştiren 2 şüpheliyi yakaladı. Evlerde 63 kök Hint keneviri, 4 kilo 260 gram esrar, ışıklandırma, ısıtma, iklimlendirme sistemleri, özel düzenekler, gübre ve kimyasallar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde üreten ve satan şahıslara yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

YURT DIŞINDAN ÖZEL EKİPMAN GETİRMİŞLER

Bu çerçevede, evlerinde esrar maddesi yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheliyi tespit eden polis, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki 2 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüphelilerin evlerinde, yurt dışından getirdikleri özel ekipman, ışıklandırma ve sera sistemleri, özel toprak, gübre, kimyasallar, genetiği değiştirilmiş Hint keneviri, skunk ve "marihuana" adında esrar maddesi bulunduğu ve evde özel düzenek kurarak yetiştirdikleri ortaya çıktı.

Yurt dışından getirilen özel ekipman ile evlerine uyuşturucu yerleştirmişler! Operasyonda 2 şüpheli yakalandı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin polisi, yurt dışından özel ekipman getirerek evlerine kurdukları özel düzenekle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şüpheliyi yakaladı. Evlerde 63 kök Hint keneviri, 4 kilo 260 gram esrar, ışıklandırma, ısıtma, iklimlendirme sistemleri, özel düzenekler, gübre ve kimyasallar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.N. tutuklandı, Y.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yurt dışından getirilen özel ekipman ile evlerine uyuşturucu yerleştirmişler! Operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Yurt dışından getirilen özel ekipman ile evlerine uyuşturucu yerleştirmişler! Operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışından özel ekipman getirip evde uyuşturucu yerleştirmişler! Polis ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurt dışından özel ekipman getirip evde uyuşturucu yerleştirmişler! Polis ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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