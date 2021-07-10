Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış - Son Dakika

Torbalı'da pazartesi günü sabah saatlerinde evli ve 1 çocuk babası çiftçi Kamuran Güney, tarlasına gitti. Güney eve dönmeyip aramalara da cevap vermeyince yakınları saat 15.00 sıralarında tarlaya gitti. Güney, tarlada kanlar içinde bulundu. Yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulan Kamuran Güney'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden tespit edilen bir otomobildeki kişilerin gün içinde Kamuran Güney ile köy kahvesinde buluştuğu belirlendi. Ekipler, ilk olarak Tamer Yiğit'i Kemalpaşa'nın Bağyurdu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Güney'in 30 yıllık arkadaşı olduğu belirtilen Sait Kabak da Aydın'da jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili N.H. adındaki kadın da ekiplerce gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ

Tamer Yiğit'in itirafı sonrası cinayet silahı, gömüldüğü Torbalı'ya bağlı Karakızlar Mahallesi'ndeki göletin kenarında bulundu. Yiğit'in ifadesinde cinayeti Sait Kabak'ın işlediğini söyledi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Yiğit ile Sait Kabak tutuklandı, N.H. ise serbest bırakıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞMIŞ

Şüphelilerden Sait Kabak'ın, olayın ardından sosyal medya hesabından, "Abi gibi sevdiğim 30 yıllık dostum Kamuran Güney'in hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin" ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaştığı görüldü.