Son Dakika Haberleri: (Özel) Fatih'te yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Fatih'te yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

(Özel) Fatih'te yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

6 saat önce

Fatih'te yokuş yukarıya doğru çıkmaya çalışan tırdan sızan yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

(Özel) Fatih'te yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, System.String[]

Fatih'te yokuş yukarıya doğru çıkmaya çalışan tırdan sızan yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin güçlükle çıkmaya çalıştığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu sokakta ilerlemeye çalışan tır yağmur nedeniyle yokuşu çıkamayınca yolun ortasında kaldı. Bir süre çıkmaya çalışan tırdan sızan yakıt yola döküldü. Kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan bazı araçlar patinaj yaparak yoluna devam ederken, bazı sürücüler ise yolda kaldı.


Belediye ekipleri sokakta kumlama çalışması yaptı


Yakıt dökülmesinin ardından kayganlaşan yoldan çıkamayan araç sürücüleri durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bazı araçların çıkamadığı görülürken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ekipleri sokakta kumlama çalışması yaptı. İki yönde yapılan kumlama çalışmasının ardından yolda oluşan trafik daha sonra normale döndü. - İSTANBUL

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahalle sakinleri, "Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla sokağı trafiğe kapattı
Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten sonra sokakta gezdiği görüntü ortaya çıktı Anadolu Lisesi'nden anlamlı davranış: "Her yaşta her yerde" okuyorum projesini başlattı İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 15:10:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Fatih'te yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]