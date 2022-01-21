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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ocak 2022 - Son Dakika

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ocak 2022

21.01.2022 10:42
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Ocak 2022

Estonya Dışişleri Bakanı Liimets, ikili ilişkileri değerlendirdi: "Estonya ve Türkiye NATO'da çok iyi iki müttefik.

6 Nisan 1920

1- Estonya Dışişleri Bakanı Liimets, ikili ilişkileri değerlendirdi:

"Estonya ve Türkiye NATO'da çok iyi iki müttefik. Türkiye'yi güvenlik kaygılarımızı çok iyi anlayan kabiliyeti yüksek, iyi bir müttefik olarak görüyoruz"

"(Rusya- Ukrayna gerilimi) Hepimiz mevcut durumu yatıştırmaya yardımcı olmak için iş birliği yapmalıyız. Çünkü bu sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için gerçekten bir güvenlik riskidir. Çünkü Avrupa'da yeni bir savaş kesinlikle kabul edilemez"

"Topraklarında milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin konuya yaklaşımını gerçekten takdir ediyoruz"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "FETÖ'nün gerçek yüzünü sonradan öğrendim" diyen diş hekimi itirafçı oldu

Yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ali İlker Baştan:

"Bir hastamın önermesi üzerine kızının tedavisini yaptığım sürede Zekeriya Öz muayenehaneme geldi. Bir gün Enes Kanter ve Celal Kara ile geldi. Terasta fotoğraf çektiren bu kişilerle günlük hayata dair sohbet ettik"

"Sonraki gelişmeleri gördükten yani maskeleri düştükten sonra gerçek niyetlerinin dine hizmet olmadığını öğrenmiş oldum. Vatan haini olduklarını bilseydim asla yardım ve hizmet etmezdim"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

3- Enflasyon hesaplamasına ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek

TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, birinci el otomobiller ve otobüs bileti fiyatları için 2022 yılı itibarıyla internet üzerinden derlenen fiyatları endeks hesaplamalarında kullanacak

TÜFE kapsamında derlenen aylık fiyatların yaklaşık yüzde 40-45'i barkod ve internetten veri kazıma yöntemiyle elde edilecek ve veri, kaynağında mümkün olan en doğru haliyle derlenmiş olacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Sömestir tatilinde tren seferlerinde 20 bin ek kapasite sağlanacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük:

"TCDD Taşımacılık olarak vatandaşlarımızın konforlu, rahat bir ortamda seyahatlerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık"

"İlave seferleri YHT'lerle sınırlı tutmadık. Ana hat ve bölgesel trenlere, yarıyıl tatili başlangıcı ve bitişinde vagon ilaveleri yapacağız"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Alvimedica, etkinliği ispatlanan yerli stentleriyle ihracatını artırmayı hedefliyor

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton:

"Özellikle ilaç salımlı stentlerimizde kullandığımız patentli ilaç formülasyonumuzun diyabetli hastalarda gösterdiği üstün etki, bizim için oldukça önemli bir fırsat"

"Bu bilimsel başarının etkisi ve yerli üretimin de desteklenmesiyle Türkiye pazarındaki payımızı artırarak ithalat bağımlılığını azaltmak ve yurt dışı pazarında ihracatımızı büyütmek için mevcut teknolojik ve iş gücü kapasitemizi kullanmaya hazırız"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

6- ABD'de 5G'ye geçiş havacılık sektöründe endişeye neden oldu

Uçuş güvenliğine ilişkin belirsizliğe rağmen ülkede C-bandından 5G hizmeti devreye girdi

Yeni 5G sinyallerinin uçakların zorlu hava koşullarında inmesine ve kazalardan kaçınmasına yardımcı olan uçak ekipmanını etkileyip etkilemediği endişelerin kaynağı oldu

(Dilara Zengin/İstanbul)

7- Kartalkaya'da jandarma timleri turistlerin güvenliği için zorlu şartlarda görev başında

Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı kayak merkezinde görev yapan jandarma timleri, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için belirli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor

(Mehmet Emin Gürbüz/Zafer Göder/Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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