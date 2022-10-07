ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının yıl dönümünde AA'ya konuştu:

"Aldığım rakamlara göre, son iki yılda 750 bine yakın kişi burayı (Maraş bölgesini) ziyaret etmiş"

"Taşınmaz Mal Komisyonu'na Maraş bölgesi için şu ana kadar 500'e yakın Rum başvurmuştur"

(Muhammet İkbal Arslan/Gazimağusa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarihi faiz artırımlarına devam eden Fed, eleştirilerin odağında

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü Finansal Piyasalar Araştırma Direktörü Prof. Dr. Dorothea Schafer:

"Adım adım gelen resesyon tüm zamanların en büyük durgunluğu olabilir. Fed'in agresif faiz artırımları devam ederse ve diğer ülkeler kendilerini Fed'i takip etmek zorunda hissederse ben bunun gerçekçi bir senaryo olacağını düşünüyorum"

Kobe Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Araştırma Enstitüsü'nde Prof. Dr. Charles Yuji Horioka:

"Fed ve ECB, faizleri çok hızlı ve keskin bir şekilde yükseltiyor. Eğer politikalarını değiştirmezlerse yaşanabilecek resesyonun oldukça ciddi olma tehlikesi taşıdığını düşünüyorum"

AMP Capital Yatırım Stratejisi Başkanı ve Başekonomist Shane Oliver:

"Ne yazık ki Fed'in bir kriz olana kadar faiz oranlarını artırmaya devam etme konusunda talihsiz bir eğilimi var. Bu aşırı sıkma, derin bir resesyon riskine yol açabilir"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Milli savunma, ASPİLSAN Enerjinin ürettiği 21 milyon pil ve batarya ile güçleniyor

Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji, yaklaşık 1,5 milyar lira yatırımla kurduğu lityum iyon pil tesisinde seri üretimle TSK'nın enerji ihtiyacını karşılıyor

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy:

"Fabrika yılda 21 milyon pil üretmek üzere kuruldu. Yakın zamanda yatırımlarımızla bu kapasitemizi artıracağız. Yine önümüzdeki dönemde değişik yapıda pilleri üretmek suretiyle ülkemizin savunmadaki ihtiyacını karşılıyor olacağız"

(Ergün Haktanıyan/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlerde bu yıl ihracatı arttı, ithalatı azaldı

Ocak-eylül döneminde söz konusu ürünlerin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1 artarak 178,1 milyar dolara ulaştı

Yüksek teknolojili ürünlerde de aynı dönemde ihracat yüzde 9,7 artarken ithalat yüzde 3,8 geriledi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Anne adayları "Gebe Okulu" ile doğru emzirmenin inceliklerini öğreniyor

Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulu, doğru emzirmenin incelikleri, bebekle ilk ten temasının önemi gibi konularda verdiği yüz yüze ve online eğitimlerle anne adaylarını doğum sonrasına hazırlıyor

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin:

"Anne sütü çok değerli bir besin kaynağı. Taburculuk öncesi emzirme oranları yüzde 98'lere kadar çıkıyor fakat sonrasında, bebeğin 4-5'inci aylarında bu oranın yüzde 14'lere kadar gerilediğini görüyoruz"

Gebe Okulu Sorumlusu Uzman Ebe Huriye Kaan Güven:

"Eğitimlerimiz haftada 5 gün sürüyor, her gün bir grubumuzu alıyoruz. Başka bir şehirde hatta yurt dışında yaşayan anne adaylarımız da uzaktan eğitimlerimize katılabilir"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yaban hayvanları GPS vericili tasma ve fotokapanlarla doğasında izleniyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, üreme, konaklama ve kışlama alanlarının tespiti için 10 yılda, 24 türden 260 yaban hayvanına GPS vericili tasma taktı

Verici uygulamasıyla Adıyaman'daki bir çizgili sırtlanın 10 ayda 1518 kilometre yürüyerek Kahramanmaraş'a gittiği, Aksaray Ekecik Dağı'nda doğaya bırakılan ve 2 yıl izlenen Anadolu yaban koyununun da yaklaşık 2 bin 300 hektarlık alanı kullandığı belirlendi

Ülke genelinde doğaya yerleştirilen yaklaşık 3 bin 180 fotokapanla da yaban hayvanları takip ediliyor

(Enes Duran/Ankara)

7- Hububat sektörü yılı 13 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyor

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı:

"13 milyar dolarlık yıl sonu hedefini sorunsuz bir şekilde yakalayacağız. Gelecek dönemde yurt dışında ilgi gören Türk dizilerine yerel ürünleri yerleştirerek yeni bir ihracat atağına başlayacağız"

(Yunus Türk/İstanbul)

8- Avrupa'daki kuş gribinin kış mevsiminde etkisini artıracağı öngörülüyor

FAO Hayvan Sağlığı ve Güvenliği kıdemli yetkilisi Eran Raizman:

"Hükümetler olası salgınları önlemek için bu konuda çiftçilere güven vermeli ve hayvan itlafı durumunda çiftçilere tazminat sağlamalıdır"

(Ömer Faruk Yıldız/Cenevre) (Grafikli)

9- ABD saldırılarında yakınlarını kaybeden Afgan aileler, faillerin yargılanmasını istiyor

Anne Zeynep Han: "Askerler gözlerimin önünde 3 oğlumu silahla vurarak öldürdü ve bir diğer oğlumu da işkence ederek yanlarında götürdü"

Kocasını kaybeden Zubeyde Safi: "Koşarak tarlaya gittim ve kocamın parçalanmış cesediyle karşılaştım. O an aklımdan asla çıkmayacak"

(Sayed Khodaiberdi Sadat/Bilal Güler/Kabil) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Uzak Doğu'dan iş vaadiyle getirdikleri kişileri evlere kapatıp zorla çalıştırdıkları iddiasıyla 4 Çinliye dava

İstanbul'da 40'tan fazla mağdurun kurtarıldığı operasyonlar sonucu başlatılan soruşturmada, pasaportlarını alıp evlerde zorla tuttukları mağdurları yasa dışı bahis işinde çalıştırdıkları iddia edilen sanıklar hakkında 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

11- OPEC+ kararı sonrası gözlerin çevrildiği petrol fiyatları için "102 dolar" vurgusu

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Filiz Eryılmaz:

"(OPEC+ üretim kesintisi) Söz konusu üretim azalışı, piyasanın beklediği bir karar olsa da miktar beklentinin üzerinde"

"Piyasa beklentisinin çok üzerinde bir kesinti gelince rapora baktığımızda uzun süre bu tutumun devam edeceği, gerekirse bu miktarın artırabileceği yönünde bir ibare görüyoruz"

"92 dolar önemli bir direnç noktası. Bu fiyatın üzerine çıkarsa bu gelecek haberlerle yükseliş etkisini hızlandırır"

(Murat Temizer/Ankara)

12- Atletizm bu yıl tarihinde en başarılı dönemini yaşadı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar:

-"Kış ve önümüzdeki yaz sezonuyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na emin adımlarımızla ve kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz çocuklarımızla ilerlediğimizi görüyoruz"

"Türkiye atletizmi olarak 2024'te Allah nasip ederse altın madalyayı alan federasyon olacağız"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Görüntülü)

13- Kadın basketbolunda 43. sezon başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, 16 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu

Ligde 13 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez kupayı müzesine götürerek rekor kırdı

Kovid-19 salgını nedeniyle ligde 2019-2020 sezonu tamamlanamadı

(Ercan Çakar/İstanbul)

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